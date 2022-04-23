Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'u ziyaret ederek ilçede sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Bozova ilçesinde yapılan çalışmalarla ilçenin turizm rotasında önemli bir yere sahip olacağını aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bozova'ya kütüphane, mezbaha yaptık. Bozova da bir eksik bırakmamak üzere birlikte uyumlu çalışıyoruz. Bozova, bizim Çatak'ta yapacağımız bungalov evlerden sonra turizm rotası içerisinde uğrak bir yer olacak. Çatak'ı gördüğünüz zaman farklı bir mekana, farklı bir dünyaya geldiğini hissediyorsun, bunu dünyaya anlatacağız. Şanlıurfa zaten turizm de çok önde bundan sonra da Allah'ın izni ile bunu ilçelerimizle birlikte katlanarak götüreceğiz'' diye konuştu.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Belediye ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül, AK Parti Bozova İlçe Başkanvekili Mustafa Vuran ile bir araya geldi. Parti teşkilatı ile bir araya gelen Beyazgül, ilçenin çehresinin her geçen gün daha da değiştiğini belirtti.

Beraberindekilerle ev ziyareti gerçekleştiren Beyazgül, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.