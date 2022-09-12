Beyazgül: “Eğitim ordusuna hep birlikte destek vereceğiz''

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da ilk ders zili ile başladı. 4 aylık tatilin ardından öğrenciler okullarına, öğretmenler ise öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Şanlıurfa'da yeni eğitim ve öğretim yılı için 2002 Vakıflar İlkokulu tören düzenlendi.

2002 Vakıflar İlkokulunda düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrenciler, kent protokolünü halk oyunları ve çeşitli gösterilerle karşıladı.

“En güzel dostluklar okulda başlar''

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği önemi anlatan Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Okullar samimi arkadaşlıkların ve dostlukların ilk kurulduğu temel yerlerdir. Okulda kurduğumuz arkadaşlığı ve dostluğu hiçbir zaman unutmayız. Hele ki ilkokul, o benim ilkokul arkadaşım deriz. O bizim kadim dostumuzdur. Unutulmaz dostumuzdur. Başımız dara düştüğünde koştuğumuz dostumuzdur. Çocuklarımıza baktığımızda onlar birer melek gibidir. Kalplerinde sevgiden başka bir şey y ok. Gözlerinde umut ve sevinç var. ‘'Gülümsedim bir küçük çocuğa, gülümsedi yüzlercesi, çiçek verdim bir çocuğa geri döndü binlercesi'' Bazen gittiğim bir evde bir çocuğa gülümsüyorum, dışarı çıktığımda yüzlercesinin bana gülümsediğini görüyorum. Yine bir çocuğa gül veriyorum binlercesinin bana döndüğünü görüyorum. Sevgi bu çocukların kalbinde yetişiyor ve biz bunları sevdiğimiz zaman kalbimize o tohumlar ekilmiş oluyor. Öğretmelerimizi kutluyorum. Eğitim ordusuna hep birlikte gerekli hizmeti vereceğiz. Şanlıurfa inşallah layık olduğu yere gelecektir” dedi.

Eğitimin toplumsal bir görev olduğunu ifade eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ‘'Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz heyecanlı, bizler de bu heyecana girdik. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamız ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Eğitim toplumsal bir görevdir ve bu bilinçle hareket ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ilk ders zili kent protokolü tarafından yapıldı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler büyük bir heyecanla sınıflara koştular.

Sınıfları gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri sınıflarda öğrencilerle sohbet edip okuma kitapları hediye ettiler.