Beyazgül esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Beyazgül, bugün Haliliye İlçesi Cumhuriyet Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül'e, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve meclis üyeleri de eşlik etti. Saha gezileri kapsamında esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Beyazgül, çocuklara çeşitli hediye ve oyuncaklar vererek sevinçlerine ortak oldu.