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Beyazgül esnafın sorunlarını dinledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ziyaretlerinde bugünkü durağı Eyyübiye ilçesi oldu.


Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Beyazgül, Cuma namazı sonrasında tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Beyazgül'e, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal eşlik etti. Beyazgül, maske kullanan ve sosyal mesafeye uyan esnafa teşekkür etti.


Pandemi sürecinin ardından Şanlıurfa'ya yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirten Beyazgül, bölgenin turizmde hak ettiği yere gelmesi için birçok projeleri hazırladıklarını esnafa anlattı.


Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı rutin olarak tedbirlerin alındığını belirten Beyazgül, bu süreçte esnafın ve vatandaşların daha dikkatli olarak sosyal mesafeye uymaları gerektiğinin belirtti.

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