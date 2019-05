Beyazgül heyelan alanınında inceleme yaptı

Olayın ilk anından itibaren alanda çalışmalar başlatarak fizibilite raporları çıkartan Büyükşehir Belediyesi, alanda bulunan 13 hanenin tahliye edilmesi kararını verdi. Alanda incelemelerde bulunan Beyazgül'e Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu eşlik etti. Gerekli tedbirlerin alınarak bölgede revizyona gidileceğini belirten Beyazgül, bölgede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için tüm çalışmaların başladığını vurguladı.

“Tüm Birecikli hemşerilerime geçmiş olsun”

Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, "Şuanda Birecik ilçesinde Heyelanın olduğu alanda incelemelerimizi sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüz ile diğer yetkili arkadaşlarla Birecik'te oluşan Heyelan alanını inceliyoruz. Allaha hamd ediyoruz ki bir can kaybı ve mal kaybı yaşanmadı. Bu günden sonra arkadaşlarımız ile ne yapabiliriz istişarede bulunduk. Sistematik olarak tüm çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır, riskli alan ile ilgili gerekli önlemleri alacağız. Hamd olsun her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı tüm Birecikli hemşerilerime geçmiş olsun. Büyük bir badireyi, kazayı atlatmış bulunuyoruz, Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, Büyükşehir Belediyesinden yetkili arkadaşlarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren alandaydı. Alanda bulunan 13 yapının riskli alan içerisinde bu yapıları şuanda boşaltmış durumdayız ve bu 13 yapının kamulaştırılması gündemde. Yine buralarda yaşayan hemşerilerimizin farklı yerde konaklaması noktası gündemde” diye konuştu.