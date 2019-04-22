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Beyazgül, katı atık bertaraf istasyonunu inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katı atık bertaraf merkezini ziyaret edip incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu katı atık bertaraf istasyonu ile aylık 30 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kentin bütün ilçelerindeki çöpleri, kurulan katı atık bertaraf istasyonlarla enerjiye dönüştürüyor. Bertaraf istasyonunu yerinde inceleyen Beyazgül, “Eyyübiye halkımızı bir süredir rahatsız eden bir koku vardı. Bizler de bugün buraya gelerek incelemelerde bulunarak teknik heyetimizden bilgiler aldık. Bir hafta süreliğine meydana gelen kokunun minimize edilmesini ve bir ay boyunca da kokunun tamamen ortadan kaldırılmasının taahhüdünü aldık” diye konuştu.

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