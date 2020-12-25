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Beyazgül Rehberlik Sokağı'nı gezdi

Şanlıurfa ev sahipliğinde bir grup gönüllü rehberlik öğretmeninin tasarlayıp sunduğu Rehberlik Sokağı’nı gezen Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, rehberlerden bilgi aldı.

Şanlıurfa ev sahipliğinde bir grup gönüllü rehberlik öğretmeninin tasarlayıp sunduğu Rehberlik Sokağı'nı gezen Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, rehberlerden bilgi aldı.


Haliliye ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı üzerinde 2'nci toplanma merkezi bitişiğinde Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bir grup gönüllü rehberlik uzmanı tarafından tasarlanan sokağı oldukça beğendiğini ifade eden Beyazgül, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Rehberlik Sokağını gezen Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk olan "Rehberlik Sokağı" projemizi başlattık. Bu güzel projeye uygun yer bulduk. Zemin kilim, desenleri boyama ile yapılmış ve gençliğe yönelik güzel mesajların verilmesi oldukça güzel. Pandemi döneminde okulların kapalı olmasından dolayı bu sokak gençlerimiz için güzel etkinliklerin ve güzel mesajların yer alacağı sokak görünümüne kavuştu. Bu sokakta görsel çalışmalar ve gençlere yönelik bağımlılık ile ilgili ve yaşama dair birçok konuda mesajlar yer alıyor. 12 farklı tema belirledik ve her biriyle ilgili farkındalık aşılayıcı içerikler oluşturduk. Bağımlılık temizlik bilinçli teknoloji kullanımı, stres yönetimi verimli ders çalışma çözme becerisi duygu, yönetimi empati, becerisi kitap, okuma becerisi, iletişim becerisi, zorbalık şehrimizde ve ülkemizde bir ilke imza atarak herkes için eğitim dedik ve sokaklarımızı eğitim yuvalarına dönüştürmenin gayretine giriştik. Sadece çocuklarımıza eğitim vererek toplumumuzda bir dönüşüm hareketine vesile olamayız bunun için kebapçısından, kasiyerine, demircisinden avukatına, yediden yetmişe herkes için eğitim" diye konuştu.

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