Beyazgül saha gezilerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini sahada dinlemeyi sürdürüyor. Halkla iç içe olan ve halkın isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam eden Beyazgül, Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahalle sakinleri, esnafları ve pasaj esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürleri ve daire başkanlarına talimat veren Beyazgül, her zaman esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız mesajı verdi.

Vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Beyazgül'e ziyaretleri sırasında mahalle muhtarları da eşlik etti.