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Beyazgül Sakıbın Köşkü'nü inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, restorasyon çalışması devam eden Sakıbın Köşkü’nde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, restorasyon çalışması devam eden Sakıbın Köşkü'nde incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa'da yaşayan Şair Sakıp Efendi tarafından yaptırılan tarihi konağın restorasyon çalışmasını yerinde inceleyen Beyazgül burada restorasyon çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Sakıbın Köşkünün restorasyon çalışmalarını inceleyen Beyazgül daha sonra Büyükşehir Belediyesince 66 işyeri yenilenen Haleplibahçe Çarşısı'nda esnaflarla buluştu.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Haleplibahçe Çarşısında açıklama yapan Beyazgül, “66 iş yerimizin sundurmalarını yaptık, elektrik tesisatlarını yeniledik, sigortalarını kendi içlerinde bağladık, su tesisatını sundurmaların üstünde düzenledik. Esnafımızın uzun süredir beklediği bir işlemi gerçekleştirmiş olduk, esnafımıza hayırlı işler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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