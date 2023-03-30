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Beyazgül, Şanlıurfaspor'u yalnız bırakmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TFF 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele veren Şanlıurfaspor'u yalnız bırakmadı.


11 Nisan Stadyumunda oynanan karşılaşmaya tribünden takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, takımı yalnız bırakmadı.


Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Canbeyli ile birlikte karşılaşmayı tribünden izleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, takımın galibiyet sporcularla birlikte paylaştı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti.

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