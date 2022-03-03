Beyazgül, Sarayönü Kızılay meydanını inceledi

Şanlıurfa'ya yeni yeşil alan ve meydanların kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ‘'Sarayönü Kızılay Meydanı'' projesinde çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması, yeşil alan ve yeni meydanların kazandırılması amacıyla kentte çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Sarayönü Kızılay Meydanında kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda yapılacak proje çalışması devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gece geç saatlerde Kızılay Meydanında sürdürülen çalışmaları inceledi. Alanda gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat veren Beyazgül, işçilerle sohbet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Sarayönü Kızılay Meydanı'' projesi kapsamında betonarmeden arındırılan alanda kent estetiğine uygun yapılacak olan parkın bir an önce tamamlanması için çalışmalar sürüyor.