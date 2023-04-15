Beyazgül selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Süleymaniye Mahallesi'nde evlerini su basan ve mağdur duruma düşen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Selden en çok etkilenen Süleymaniye Mahallesinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyazgül, vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Selden etkilenen vatandaşların dertleriyle dertlenip ve mağduriyeti giderilmeyen hiçbir kapı kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Beyazgül vatandaşların evlerini tek tek inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sel nedeniyle ev ve işyeri zarar gören vatandaşları da unutmayarak hane için 5 bin TL işyeri için ise 15 bin TL can suyu desteği sağladı. Ev veya iş yerlerindeki hasarları tespit edilen selzedeler bu yardımlardan faydalandı.