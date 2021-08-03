İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyazgül Siverek'te temaslarda bulundu

Her fırsatta saha gezilerini sürdüren, çalışmaları yerinde takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

Beyazgül'e Siverek temaslarında STK temsilcileri, muhtarlar, ilgili daire başkanları, birim müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.


Siverek ilçesine yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek'in sorunlarını bildiklerini ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek Siverek'e yapılan yatırımlara değindi. Beyazgül, Siverek ilçesinin içme suyu sorunu için de var güçleriyle çalıştıklarını, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediye başkanları ve muhtarlarla sürekli dirsek teması halinde olduklarını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.