Beyazgül Şutim esnafını ziyaret etti

Her fırsatta halk ile iç içe olan Başkan Beyazgül'ün bu günkü adresi Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali oldu. Hal pazarı içerisinde esnaflarla buluşan Başkan Beyazgül'e ziyaretlerinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve STK temsilcileri eşlik etti. ŞUTİM esnafını tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Beyazgül esnaftan gelen taleplerin karşılanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) başkanlığına tekrar seçilen Kemal Sezer ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Beyazgül ve beraberindekiler bir süre hasbihal ettikten sonra bölgeden ayrıldı.