Beyazgül üniversite öğrencilerine deneyimlerini anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi'nde ‘Üniversite gençliği ve yerel yönetimler' konulu söyleşide bulunarak gençlere deneyimlerini anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Harran Üniversitesi Eyyübiye kampüsünde düzenlediği söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. "Üniversite öğrencilerinin mesleki kariyerlerinde yerel yönetimlerinin rolü konularının anlatıldığı söyleşide ne yapabilir sorusu soruldu. Geleceğin teminatı olan gençliğin ilerlemesindeki yöntemleri anlatan Beyazgül, belediye olarak her zaman gençliğin yanında olacaklarını belirtti.

Ülkenin ve şehrin gelişimi açısından üniversiteye ve gençliğe çok iş düştüğünü belirten Beyazgül, "Üniversite kariyerini yaşayan öğrencimizin mezun olduktan sonraki hayatında ne bekliyor, nasıl bir ortam bekliyor ve bu nedenle üniversitelerimizle işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Üniversitemizdeki tüm öğrencileri önemsiyoruz. Başarının sırrı ve formülü çalışmaktır” dedi.

Harran Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Harran Üniversitesinde eğitim görerek bugün Şanlıurfa'nın önemli siyasetçisi olan Beyazgül'ün öğrencilerin gelişimi için deneyimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Öte yandan düzenlenen söyleşiye katılan öğrencilere belediye tarafından kitap hediye edildi.