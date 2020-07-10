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Beyazgül ve Canpolat vatandaşlar bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Bahçelievler bölgesinde bulunan esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sabah saatlerinde Bahçelievler ve Mimar Sinan Mahallelerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen başkanlar, gerekli işlemlerin yapılması için yerinde talimat verdi. Haliliye Belediyesinin sorumluluk sahası içinde yer alan bölgede devam eden çalışmaları da yerinde denetleyen başkanlar, faaliyetler ile ilgili yetkili birim amirlerinden bilgiler aldı.


Burada konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Buradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını öğrenmek için sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesini dolaşmaya çıktık. İnsanımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Hakikaten gönüllerimizde birliktelik var. Bizlerde bunun adına sevgi koymuşuz, muhabbet koymuşuz” dedi.


Yapılan ziyaretlere ilişkin konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bahçelievler bölgemize hep birlikte esnaf ziyaretine çıktık. Esnaflarımızın bizlere teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza canı gönülden hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

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