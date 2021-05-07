Beyazgül ve Yalçınkaya hizmette el ele

Akçakale Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi birlik ve beraberlik içinde ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Beyazgül, sahada incelemeler gerçekleştirmek üzere Akçakale'ye çıkarma yaptı. Yalçınkaya tarafından ilçenin girişinde karşılanan Beyazgül ilk olarak Bolatlar Mahallesi'nde 100 dönümlük alan üzerine yapılacak Millet Bahçesini inceledi. Yalçınkaya proje ile ilgili kendisine bilgi verdi. Üst yapı çalışmalarında da yapılan incelemenin ardından Çadır kent bölgesinden Sevimli Yol çatına kadar hazır asfalt için ihale sürecinin bittiği belirtildi. İki başkan daha sonra Pekmezli ve Bulutlu kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İncelemeler ilçenin ilk mesire alanında devam etti. Yetkililerden bilgi alan başkanlar ziyarete dair bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya konuşmasında birlik mesajı vererek, “Saha incelemesi yaptık. Köylerimizde yapılması gerekenleri yerinde tespit ettik. Hiçbir ilçeye nasip olmayan bütün imkanlar burada oluşturuldu. Allah'ın izni ile 25 aya bütün bunları sığdırdık. Kalan 3 senede de inşallah burayı sınırda yıldız bir ilçe yapacağız. Burayı ithalat, ihracat merkezi yapacağız. Burayı Orta Doğu'nun çıkış kapısı yapacağız. Zeynel Başkanımız ile beraber, el birliği ile; sabırla, aşka, şevkle inşallah bunları bitireceğiz. İnsanımıza, çocuklarımıza hediye edeceğiz” dedi.

“Akçakale büyük değişim yaşıyor”

Beyazgül de ilçenin değişimine dikkat çekerek, “Akçakale büyük bir değişim yaşıyor. İlk girişten itibaren baktığımızda ilçenin çehresi değişiyor. Mehmet Başkanımız ile birlikte Akçakale'nin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Biz çok sık aralıklarla bir araya geliyoruz. Kendisi Ankara'da işleri takip ediyor. Burada da birlikte çalışıyoruz. Güzel şeyler yapılıyor Akçakale'ye. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğin verdiği bir sonuçtur. Akçakale değişiyor, Akçakale güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından yüzme havuzundaki incelemelerini de tamamlayan Beyazgül ve Başkan Yalçınkaya AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığı, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktarı da ziyaret etti. Beyazgül son olarak meyve fidanlığını da gezerek ilçeden ayrıldı.