Beyazgül yeni yıla polis ve basın mensuplarıyla girdi

Türkiye'de yeni yıl kutlamalarının, salgının bulaş riskini artıracağı düşüncesiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle daha fazla görev üstlenen emniyet güçleri ve basın mensupları her koşulda kutsal kabul ettikleri görevlerini icra etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin yolu, Diyarbakır yolu ve Abide Kavşağında görev yapan emniyet güçleri ve basın mensuplarını ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıla soğuk havada görevlerini yürüten emniyet güçleri ve basın çalışanları ile birlikte girdi. Görev başındaki polis ve gazetecilerin yeni yılını kutlayan Beyazgül, insanların aileleriyle, sevdikleriyle güzel ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni etti. Beyazgül, “Öncelikle 2020 yılından bahsetmeden geçemiyoruz. 2020 yılında korona virüs ile çok fazla meşgul olduk. Bu dönemde hastalarımız oldu, hastalarımıza şifalar diliyoruz. Allah'ın rahmetine kavuşanlar oldu, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Sıkıntılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2021 için hepimiz umutluyuz, aşılar geldi. Sağlık önemli, insanlar sıhhatli olursa, toplum da sıhhatli olur. Ben bu yılın insanların gönüllerindeki gibi bir yıl olmasını diliyorum. İnsanların aileleriyle, sevdikleriyle güzel ve mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum. Ülkemizin inşallah daha fazla kalkınmasına vesile olur yeni yıl dünya için de sadet getirir diye temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Beyazgül ve beraberindekiler görevleri başındaki emniyet mensupları ve gazetecilere yeni yılın ilk dakikalarında tatlı ikramında bulunarak görevlerinde başarılar diledi.