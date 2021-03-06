Beyazgül yol çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesi çevre yolu - İkizce - Altınbaşak Mahallesi güzergahında silindirle sıkıştırılmış beton yolu hizmete sundu. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Beyazgül, incelemeler, sonrası açıklamasında, “Tamamı Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla üretilen yerli, milli ve uzun ömürlü betonu halkımızın kullanımına sunduk. Şuan İkizce ve Altınbaşak güzergahındayız, burada silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapıldı. Yüzde yüz yerli, milli ve uzun ömürlü olan beton yol çalışması belediyemiz kaynaklarıyla beton santralinde ürettiğimiz beton ile sağlanmıştır. Yine belediye ekiplerimizce yollara serilerek daha sonra üzerinden silindir ile geçilerek sıkıştırılarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımız yolları daha rahat ve güvenle kullanabilsin diye çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.