Beyazgül yol yapım çalışmalarını denetledi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa- Gaziantep yolunu birleştirecek olan kuzey batı çevre yolunda devam eden çalışmaları denetleyen Beyazgül, beraberindeki Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve teknik heyet ile birlikte çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Yılsonuna kadar yolun tek şerit olarak açılacağını belirten Beyazgül, “Yapımı devam eden Kuzeybatı Çevreyolunda incelemelerde bulunuyoruz. Bu yolun kısa sürede faaliyete geçebilmesi için teknik kadrolarımızla istişarelerde bulunduk. Trafiği rahatlamak açısından kent içinde kalan bölümü kısa sürede açmak için Karayolları bölge müdürümüzden talep ettik. Allah'ın izni ile yılsonuna kadar bu yolun tek şerit açılması noktasında çalışmalarında hızlı bir şekilde sürdürecekler. İlerleyen zamanda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız ile Şanlıurfa'da süren çalışmalar hakkında görüşme sağlayacağız. Yapılacak olan bu yolla şehir içi trafiği oldukça rahatlayarak büyük bir trafik yükünü alacak. Mevcut çalışmayı Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yapıyor ama bu yollar Şanlıurfa'mızın geleceğini ilgilendirdiği için İlçe Belediye Başkanlarımız ve Milletvekillerimiz ile hassasiyetle çalışmaları takip ediyoruz, emeği geçenleri teşekkür ediyorum, yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.