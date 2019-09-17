Beyazgül yol yapım çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Karaköprü ilçesine bağlı Başören Mahalllesi'nde yapımı süren yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yol yapım çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunan Beyazgül, “13 ilçemizde yol asfalt, stabilize, beton ve yama çalışmalarımız devam etmektedir. Şeyhzeliha'dan başlayan ve eski Diyarbakır yoluna kadar olan 9 kilometrelik bu yolu tamamladık. Çalışmalarımızda ilçe belediye başkanlarımızla iş birliği ve istişare içerisindeyiz. Belediye başkanlarımızın öneri, düşünce ve destekleri ile birlikte çalışmaları birlikte yürütmekteyiz. Kış başlamadan çalışan ekibi arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen senedeki yağmurdan dolayı yollarımız çok fazla tahribata uğramıştı. Ekiplerimiz çok süratlı bir şekilde gece gündüz çalışmaktadırlar” diye konuştu.