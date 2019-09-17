İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyazgül yol yapım çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Karaköprü ilçesine bağlı Başören Mahalllesi'nde yapımı süren yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yol yapım çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunan Beyazgül, “13 ilçemizde yol asfalt, stabilize, beton ve yama çalışmalarımız devam etmektedir. Şeyhzeliha'dan başlayan ve eski Diyarbakır yoluna kadar olan 9 kilometrelik bu yolu tamamladık. Çalışmalarımızda ilçe belediye başkanlarımızla iş birliği ve istişare içerisindeyiz. Belediye başkanlarımızın öneri, düşünce ve destekleri ile birlikte çalışmaları birlikte yürütmekteyiz. Kış başlamadan çalışan ekibi arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen senedeki yağmurdan dolayı yollarımız çok fazla tahribata uğramıştı. Ekiplerimiz çok süratlı bir şekilde gece gündüz çalışmaktadırlar” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.