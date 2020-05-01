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Beyazgül'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.


Beyazgül mesajında, "Alın terinin sembolü olan 1 Mayıs, insan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı günüdür. Bizler, 'İşçiye, alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz' diye buyuran peygamberin ümmetiyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, tüm emekçi çalışanlarıyla birlikte daha güzel mutlu yarınlara el ele, tek yürek yürümek en büyük amacımızdır. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde hayati rol ve önemi olan, rızkını alın terinden çıkaran tüm çalışanımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

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