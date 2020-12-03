İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyazgül'den Bozava'da yapımı başlanan kütüphaneye ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ilçe kütüphanesinde incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da Okullar bölgesinde temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. Bin 500 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan ilçe kütüphanesi merkez ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede, dijital çağda çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması önemseniyor.


Bozova'da İlçe Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında da incelemelerde bulunan Beyazgül, Yeşilova Mahallesi'nde yapımı tamamlanan içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığı parkı gezdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.