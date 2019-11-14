Beyazgül'den diyabet çağrısı

Diyabetin erken tanısı için taramanın önemi, erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltılması hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan tarama standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Statlara ziyaret ederek farkındalığa destek veren Başkan Beyazgül burada kan şekeri, tansiyon, boy ve kilosunu ölçtürerek Diyabet taramasını gerçekleştirdi.

Beyazgül, “Öncelikle hizmet eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın kan şekerlerini, tansiyonlarını ölçüyorlar. Dünya Diyabet günü olması dolayısıyla bir konuya dikkat çekiliyor, şekerinize ve yediklerinize dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyorlar. Sağlık elden giderse geri gelmesi çok zordur o yüzden hepimizin sağlığımız konusunda dikkat etmeliyiz. Günümüz koşullarında birçok hastalığın ortaya çıktığını görmekteyiz ve bu konuda spor yapmayı, yürüyüş yapmayı öneriyoruz”dedi.