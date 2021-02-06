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Beyazgül'den fabrikalara ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay ile birlikte bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sunan fabrikaları ziyaret ederek bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip işçilerle sohbet etti. Bölgede istihdama katkı sağlayan Transfmaks trafo fabrikasını ziyaret eden Beyazgül'e Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay ve Meclis üyeleri eşlik etti. İş insanı İbrahim Yıldız tarafından 2. OSB'de yapımına başlanılan bir iplik fabrikasının inşaat alanında da incelemelerde bulunan Beyazgül, yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Organize Sanayi Bölgesinde, 2 iplik iplik fabrikası ve bir ayakkabı fabrikasını da gezen Beyazgül ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay bölgede incelemelerde bulundu.

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