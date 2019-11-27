Beyazgül'den Göbeklitepe daveti

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milliyet Gazetesi Yazarı Songül Hatısaru ile birlikte Göbeklitepe'de yaptığı açıklamada, herkesi Göbeklitepe'yi görmeye davet etti.

Şanlıurfa izlenimleri kapsamında Göbeklitepe'yi kaleme almak isteyen Milliyet Gazetesi Yazarı Songül Hatısaru'nun Göbeklitepe gezisine eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi burayı görmeye davet etti. Yazar Hatısaru'ya Göbeklitepe ve Şanlıurfa'nın tarihi bölgeleri hakkında bilgi veren Başkan Beyazgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin şehrin tanıtımı ve turizm anlamında çok etkili olduğunu söyledi. Temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Beyazgül, "Göbeklitepe'nin halen gizemini koruduğuna inanıyorum. Halen bir çok sırrı içinde sakladığına inanıyorum. 12 bin yıl evvel ki bundan öncesine ait bir yapı dünyada yok ve neredeyse Hz. Adem'in yaşadığı bir döneme rastlayan bu yapı aslında bakarsanız insanlığın tarihinin başlangıcı olması nedeniyle veyahut daha öncesine gidilmediği için böyle söylüyoruz ve çok önemli. Ben buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Hz. Adem babamızın nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız onun yaşadığı mekanı görmek istiyorsanız Hz. Adem'in çocukları olarak bütün insanlığı buraya davet ediyorum. Sonra da tarihin başka evrenleri var Şanlıurfa'da. İşte Balıklıgöl, Hz. İbrahim, biraz ötemizde Hz. Şuayb'ın yaşadığı yer, sol tarafımızda Hz Eyüp'ün yaşadığı mekanlar, her bir peygamber tarihin bir basamağı ama Urfa kazıldıkça tarihe şahitlik edecek bir çok eseri ortaya çıkarıyor. Urfa'ya açık hava müzesi diyoruz ama şöyle bir özelliği var tarihin tek bir döneme ait eserler yok burada. Çeşitli çağlara, çeşitli tarihsel dönemlere ait bir çok eseri burada görmek mümkün. O zaman insanlığın nasıl bir tarihlerin içerisinde yaşadığını görmek için Urfa'yı gelmek görmek lazım. 2019 Göbeklitepe yılı ilan edildi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar çok daha farklı ve Şanlıurfa turizm açısından çok daha büyük değerler katacak dönemler olacaktır" diye konuştu.