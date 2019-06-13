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Beyazgül'den konsere davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentte düzenlenecek olan sanatçı İlyas Yalçıntaş konseri için tüm Şanlıurfa halkını davet etti.


Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte yaz konserleri düzenliyor. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesi öğrencilere motivasyon amaçlı ve karne hediyesi niteliğinde düzenlenecek İlyas Yalçıntaş konseri, 14 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, konsere tüm Şanlıurfa halkını davet etti.

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