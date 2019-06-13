Beyazgül'den konsere davet

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte yaz konserleri düzenliyor. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesi öğrencilere motivasyon amaçlı ve karne hediyesi niteliğinde düzenlenecek İlyas Yalçıntaş konseri, 14 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, konsere tüm Şanlıurfa halkını davet etti.