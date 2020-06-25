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Beyazgül'ün bugünkü durağı Karaköprü oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, rutin hale getirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Beyazgül'ün bugünkü adresi Karaköprü ilçesi oldu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve büyükşehir belediye meclis üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyazgül, maske kullanan ve sosyal mesafeye uyan vatandaşlara teşekkür etti.


Vatandaşlarla sohbet esnasında, büyükşehir belediyesinin “pandemi” sürecinde yapmış olduğu çalışmaları anlatan Beyazgül'e vatandaşlar teşekkür etti.

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