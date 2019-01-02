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Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 18 yaşındaki İsmail Dedek, iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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