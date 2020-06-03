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Biçerdöver saman yüklü kamyona çarpıp devirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iddiaya göre Biçerdöver saman yüklü kamyona çarptı, kamyon devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre Biçerdöver saman yüklü kamyona çarptı, kamyon devrildi.



Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre yoldan geçen biçerdöver, saman yüklü kamyona çarptı, çarpmanın etkisiyle kamyon şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kazada ölü veya yaralı olmazken, kamyonda bulunan samanlar çevreye saçıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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