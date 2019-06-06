Biçerdövere düşen genç feci şekilde öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine biçerdöveri tamir etmeye çalışırken içine düşen genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesi Dalca Mahallesi'nde buğday biçmek için sabah saatlerinde çalışır durumdaki biçerdövere bakım yapmak isteyen 23 yaşındaki Hasan Yılmaz, kolunu biçerdöverin dönen silindirine kaptırdı. kısa sürede tüm vücudu dönen silindire giren genç feci şekilde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi Akçakale Devlet Hastanesi getirilerek incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.