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Bilal Erdoğan'dan Beyazgül'e ziyaret

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Genç STK'lar İstişare Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve TGSP Üyesi Bilal Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Toplantı öncesi Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bilal Erdoğan, göreve yeni seçilen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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