İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bin 200 yıl sonra Balıklıgöl'de sessiz Ramazan

Korona virüs nedeniyle Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.

Korona virüs nedeniyle Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.



Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa'da Ramazan ayı hüzünlü başladı. Yaklaşık bin 200 yıldır teravih namazlarının kılındığı Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde bu yıl teravih namazı kılınmadı. Plato içerisindeki camilerde okunan selalar, ezanlar ve dualar, Balıklıgöl'ün boş meydanlarında yankılandı. Her yıl Ramazan ayının ilk gecesi teravih namazı nedeniyle dolup taşan camiler bu yıl tamamen boş kaldı. Binlerce kişinin akın ettiği plato, adeta sessizliğe büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.