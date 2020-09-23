Binali Yıldırım Şanlıurfa'da fıstık topladı

Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasat etti.

Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen fıstık hasadı programına katıldı. Yaklaşık 20 gün önce eşi Semiha Yıldırım ile birlikte korona virüse yakalanan ve önceki gün yapılan PCR testi sonucu negatif çıkan Binali Yıldırım, ayağının tozuyla Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanına inerek karayoluyla ilçeye bağlı Külaflı kırsal Mahallesi'ne geçen Yıldırım'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ilçe belediye başkanları ile partililer karşıladı.

“Urfa fıstığı demek daha güzel oluyor”

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Şanlıurfa fıstığının hasadını birazdan başlatacağız. Aldığımız bilgilere göre bu yıl hasılat oldukça iyi. Esasında bilmiyordum, neredeyse üretimin yarısı tek başına Şanlıurfa'da yetiştiriliyor. Ama Urfa fıstığı başka bir ilimizin ismi ile anılıyor. Varsın isim başka bir şehir ile anılsın ama yarısının yapıldığı Şanlıurfa'da fıstığa Urfa fıstığı demek daha güzel oluyor. Bu kırmızı fıstığı, bol ve bereketli bu ürünün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.