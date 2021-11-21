Bir garip kedi kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek yerine ağaçtan düşürerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. İddiaya göre yetkililer ağaçtaki kediyi indiremeyince devreye vatandaşlar girdi. Uzun bir merdiven bulan vatandaşlar, ağacın gövdesine dayadı. Ağaca tırmanan vatandaş korkup ağacın ince dalına kadar ilerleyen kediye ulaşamayınca aşağıdakiler devreye girdi. Merdivenle ağacın dalına vuran vatandaşlar, kediyi yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşürdü. Düşen kedi kaçarak uzaklaştı.

Kediyi kendi bildikleri şekilde kurtarmak dışında bir alternatifleri kalmadığını söyleyen vatandaşlar, kurtaramadıkları takdirde kedinin açlık ve susuzluktan öleceğini belirttiler.