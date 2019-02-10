'Bir kavanoz kahkaha' tam not aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü romancı ve oyun yazarı Tayfun Orhan'ın yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği 'Bir Kavanoz Kahkaha' isimli Türkiye klasiği oyunuyla tiyatro severlerden tam not aldı.

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde tiyatro severlerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, kasım ayı itibariyle yeni sezon oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Ekip bu kez Şair Nabi Kültür Merkezinde Tayfun Orhan'ın yazdığı 'Bir Kavanoz Kahkaha' isimli yeni oyunla seyircisi ile buluştu.

Oyun bir genç ile doktorunun karşılıklı sağaltım öyküsünü anlatan ve gerçek bir psikiyatri vakasına "anlatan bir çalışma olarak tam not aldı. Şehir Tiyatrosu ekibi, aynı oyunla bu sezon 10 ilçeye de turne düzenleyecek. 'Bir Kavanoz Kahkaha' adlı tiyatro oyunu ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şair Nabi Konferans Salonunda her hafta Cumartesi günü çocuklar için saat 13.00'de, yetişkinler için saat 19.30'da tiyatro oyunu sahneliyor.