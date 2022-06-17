Birecik hizmetlerle değişimi yaşıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'nın sahil ilçesi Birecik her açıdan gelişiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Birecik ilçesinde dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor. Özellikle kıyı kesiminde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede 106 personel, 48 araç 3 arazöz 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik ilçesinde bulunan Mezbaha binasında iyileştirme ve yenileme çalışması başlattı. Son teknolojik cihazlarla donatılacak olan binada sağlıklı ve hijyenik ortamda kesim yapılacak. Belediye tarafından Birecik mezbahasında zemin güçlendirme çalışmasını sürdüren ekipler, binanın işlevselliğini yitiren ekipmanları modern teknik ekipmanlarla değiştiriyor, idari bölümün seramik, asma tavan çelik çalışmalarının da yapıldığı mezbahasında ayrıca padok dolgusu yapılıyor.

Birecik'e yatırımlar sürüyor

Birecik ilçesine on binlerce metrekare parke taşı döşendi. Kırsal bölgelerde 45 kilometre stabilize 46 bin kilometre sathi kaplama çalışması yapıldı. İlçeye yatırımların devam edeceği bildirildi.