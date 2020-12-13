Birecik Kaymakamı göreve başladı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde merkeze çekilen eski kaymakam Mehmet Fatih Koca'nın yerine muş Vali Yardımçısı Kadir Duman, kaymakam olarak atandı. İlçeye gelen Kaymakam Duman görevine başladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde merkeze çekilen kaymakam Mehmet Fatih Koca'nın yerine Muş Vali Yardımcılığı görevindeyken atanan yeni kaymakam Kadir Duman göreve başladı. İlçeye gelen Duman, makama geçerek tebrikleri kabul etti.

Kadir Duman kimdir?

Kadir Duman 1983 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Akşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında iyi dereceyle mezun oldu. 2009- 2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı, 2010- 2013 yılları arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Üç buçuk yıllık kaymakam adaylığı eğitimi sürecinde sırasıyla Karaman'da il stajını tamamladıktan sonra, Düzce'de Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, Ankara'da Yabancı Dil Kursunu bitirdi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 2016 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında “İngiltere ve Türkiye'de Halk Katılımı Kavramının Karşılaştırmalı Analizi” üzerine yüksek lisansını yaptı. Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarı ile tamamladı.

Ocak 2017 - Eylül 2018 tarihleri arasında Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı görevinde bulundu. Gölpazarı Kaymakamlığı görevinde ilçede Gıda OSB kurulması için gerekli girişimleri başlattı, çalışmalara öncülük etti ve altyapısını hazırladı. Gölpazarı Kaymakamlığı görevinde ilk defa başlattığı “Soba ile Isınan Hanelere Karbonmonoksit Detektörü Dağıtımı Projesi” İçişleri Bakanlığınca 2018 tarihinde “Projem Türkiye, Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışmasında bin 102 proje arasında ödüle layık görülen 51 proje arasında yer aldı. Eylül 2018 - Temmuz 2020 tarihleri arasında Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamlığı görevinde bulundu. Görev süresince 25 bin kişi kapasiteli Elbeyli Geçici Barınma Merkezi Yöneticiliği, Çobanbey AFAD Lojistik Depo Yöneticiliği ve Suriye'nin Ahtarin Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Elbeyli Kaymakamlığı ve sınır ötesi danışmanlık görevlerindeki çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

14 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Muş Vali Yardımcılığına atanan Kadir Duman, İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli onayı ile Birecik Kaymakamlığına görevlendirildi. Önceki hafta itibariyle ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Kadir Duman'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.