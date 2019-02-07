Birecik peyzaj çalışmaları göz kamaştırıyor

Fırat Nehri'nin kenarındaki tarihi ve doğal güzellikleri, 10 kilometrelik yeşil sahil bandıyla bölgenin çekim merkezi olan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, belediye ekiplerinin sürdürdüğü peyzaj çalışmalarıyla görsel şölen sunuyor.

Hayata geçirdiği peyzaj projeleriyle son 10 yılda kentin çehresini değiştiren Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, peyzajın yaşanabilir kentler için olmazsa olmaz unsurlar arasında yer aldığını bildirdi. Türkiye'nin en yüksek su potansiyeline sahip Fırat Nehri'nin muhteşem güzelliğini peyzaj düzenlemeleriyle buluşturan Pınarbaşı, yeşilin bulundukları bölgede nefes alınmasını sağlayan akciğer görevi üstlendiğini belirtti. Yeşilin ekolojiyi ve doğa sevgisini temsil ettiğini, yeşil alanların kentlerin akciğeri olduğunu ifade eden Pınarbaşı, “Onun içindir ki Birecik Belediyesi olarak, yeni yeşil alanların oluşumuna büyük önem verdik. Bununla da yetinmeyip, cadde ve sokaklarda refüjleri yeşille donattık. Halkımızın ‘Yeşil Birecik' hayalini gerçeğe dönüştürdük” dedi.

Pınarbaşı, park ve bahçe ekiplerinin budama ve bakım çalışmalarının sürdüğünü, yaklaşan baharla birlikte bu güzelliklerin daha çok plana çıkacağını sözlerine ekledi.