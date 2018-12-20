Birecik Şehir Parkı törenle hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te yapımı tamamlanan 37 bin metrekarelik Birecik Şehir Parkı törenle hizmete sunuldu. Törende tüm Bireciklilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çitçi, "Görevde bulunduğumuz 3 yıl 3 aylık zaman içerisinde Şanlıurfa'mızın her noktasına ulaşarak en iyi hizmeti vermenin gayesi içerisinde bulunduk" dedi.

"Tarihi bir hizmete vesile olduk"

Büyükşehir belediyesinin çalışmaları ile Birecik'te değişim yaşandığını belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa, Suriyeli kardeşlerimizle birlikte 2 buçuk milyonluk bir şehir. Büyükşehir, büyük bakış açısıyla hareket ediyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçelerimize planlı bir şekilde hizmetler yaptık. Birecik'te önemli problemler vardı. Fırat'ın kenarında olan bir ilçede içme suyu arıtma tesisinin olmaması büyük bir eksiklikti. Birecik'in içme su kesintilerini yaşaması kabul edilebilir bir şey değildi. İlçede doğalgaz anlamında da sağlıklı bir çalışmanın yapılması gerekiyordu. Katık atık anlamında çöplerinde bertaraf edilmesi gerekiyordu. Bunlar temel anlamda yapılması gereken konulardı. Yağmur drenajı eksikliği de vardı. Belediye başkanlığında 10. yılımdayım. Genelde baktığımda hemen toparlayabileceğim bilgi birikimim var. Şanlıurfa merkezde bir takım çalışmalar yürüttük. Alt yapı sorunlarını tamamladık. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin projesi ve ana isale hattı yapıldı ve temeli atıldı. Devlette ve kurumlarda süreklilik esastır. Doğalgaz noktasında çalışmalara bu yaz sonunda başlanıldı. Ana iletim hattının bağlanması ile birlikte seneye Birecik'e doğalgaz gelecek. Çöp aktarma istasyonundan çöpleri merkezde enerjiye dönüştürüyoruz. Kırsalda da yol sıkıntılarını çözdük. Belediyecilikte 3 yıl çok kısa bir süredir ama buna rağmen tarihi bir hizmete vesile olduk" şeklinde konuştu.

"Kurumlarla ortak çalışmalar yürüttük"

Görevde olduğu süre içerisinde tüm kurumlarla birlikte ortak akılla hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Hiçbir kurumla çatışmadık. Tüm kamu kurum kuruluşları ile birlikte doğru hareket ettik. Eğitim anlamında tüm okullarımıza yetişmeye çalıştık. Müftülükle de beraber çalıştık ve yetişebildiğimiz kadar hizmetlerimize devam ettik. İlçe belediyelerimizle de görev ayrımı yapmadan hizmetlerimize devam ettik. Esnafımıza giderken hiçbir zaman ayrım yapmadık. Bir ilçeye gelirken de ilçenin bütünlüğüne önem verdik. Kimseyi dışarıda tutmamaya çalıştık. 3 yıllık gibi bir sürede şehri ileriye götürdükse bu bakış açısının doğru bir bakış açısı olduğunu gösterir. Bu şehir güzel bir şehir. Birecik Batı'ya açılan bir kapı, Fırat'ın incisidir. Bu şehir Fırat'ın güzel havzasının olduğu güzel bir şehir. Bu ilçemiz eğitim seviyesi yüksek olan bir ilçemiz. Burada yerel ve devleti birleştirerek bütünleştirmek gerekiyor. Mesire alanları ve sahil projesi ile de Birecik çok daha güzel bir ilçe olacak. Birecik duruşu ve anlayışıyla her zaman güzel olan bir ilçemiz. Bu birlik ve beraberliğin hiç bir zaman dağılmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende birer konuşma yapan Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve Birecik Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sert de Birecik'teki çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hava şartlarının uygun olmadığından dolayı buluşmanın yapıldığı gençlik merkezinde temsili kurdela kesimi yapıldı.