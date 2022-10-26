Birecik'e uzun ömürlü beton yol

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla 13 ilçede sürdürülen yol çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Birecik ilçesinde Bozdere - Güzelyurt - Güvenir - Göktepe - Süleymanşah Saygı Karakolu güzergahında beton yol uygulamasını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde Birecik ilçe kırsalında beton yol uygulaması yapan ekipler, çelik hasırlı uzun ömürlü beton yollarla vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sunuyor. Beton yolu tamamlayan ekipler, bir yandan da stabilize ve sathi asfalt çalışmasını sürdürüyor. Bu çerçevede Birecik ilçesi Haydarahmet - Yuvacık - Ekenek - Meyanca grup yolu, Kural - Damlıca - İkizköy - Şanlıavşar grup yolu, Bağlarbaşı - Ayran - Bulaklı grup yolu, Otoyol - Yılmaz güzergahı, Uğurcuk - Tektaş güzergahı, Çiçekalan - Ziyaret grup yolu, D400 - Çoğan güzergahı, D400 - Bozdere güzergahlarında Sathi Kaplama çalışmaları tamamlanırken öte yandan ise Mezra - Güzelyurt grup yolu ve Sugeldi güzergahlarında yol altyapısı çalışmaları devam ediyor.

Ayran Mahalle Muhtarı Mustafa Efe, yapılan yol çalışmalarından dolayı Beyazgül'e teşekkür etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sezonu verimli değerlendirme adına çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.