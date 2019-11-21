Birecikli öğrenciler ara tatilde hayvanat bahçesini gezdi

2019-20 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatilinde Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından ilçede ki ilkokul öğrencilerine yönelik kültürel gezi kapsamında Gaziantep Hayvanat bahçesi gezisi düzenlendi. 370 öğrenci Birecik ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, Birecik Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Seven Bozduman ve öğretmenlerin eşliğinde Gaziantep'e getirildiler. Hayvanat Bahçesine ilk kez gelen öğrenciler, rehberler eşliğinde gruplar halinde yüzlerce hayvanın bulunduğu Gaziantep hayvanat bahçesini gezme imkanını buldular. Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesine Birecikli ilkokul öğrencileri gezerek güzel bir gün yaşamış oldular. Öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Birbirinden değişik tatlı ve tuzlu su balıklarının yer aldığı akvaryumu, yırtıcı hayvanları, zooloji ve doğa müzesi, safari parkı, kelebek bahçesiyle dikkat çeken hayvanat bahçesinde öğrenciler ilk kez bazı hayvanları görme imkanını elde ettiler. Birecik Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, Öğrencilerin safari parkına, kelebek merkezi, jeoloji ve doğa müzesi ve fok gösterileri, hayvanat bahçesinin ilgiyle gezdiler, Öğrencilerimiz için güzel bir kültürel etkinlik oldu, bu etkinliği düzenleyen, imkan sağlayan Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam ve ekibine teşekkür ederim' dedi.

Öğrenciler adına konuşan Ayşegül Yılmaz da, hayvanat bahçesini çok güzel bulduğunu, özellikle yırtıcı hayvanları beğendiğini, etkinliği düzenleyen Birecik Belediyesine teşekkür ettiklerini dile getirdi.