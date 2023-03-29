Birecik'te 200 kişinin istihdamı için protokol imzalandı

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, istihdam atağı programı çerçevesinde Birecik'e 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kazandırdı. 5 milyon Türk Lirası maliyetle tamamlanan fabrika, Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen protokolle yüklenici firmaya tahsis edildi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Seçim döneminde istihdama katkı sunmak amacıyla ilçeye fabrika kurma vaadinde bulunan Mirkelam, bu dev projeyi de ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

200 kişi istihdam edilecek

Birecik Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Kalkınma Ajansı ile Birecik Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğiyle Birecik Organize Sanayi Bölgesinde 10 dönüm üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan fabrikanın yapımı tamamlandı. 200 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın yüklenici firmaya devri için Şanlıurfa Valiliği'nde protokol imzalandı. Protokol imza törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik Belediye Başkanı Salih Ayhan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ile tekstil firmasının sahibi Ergün Coşkun katıldı.

"200 kardeşimiz için yeni bir iş imkanı doğmuş olacak"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Birecik OSB'de inşa edilen fabrikanın 4.3 Milyon Türk Lirası destek tutarıyla toplamda 5 Milyon Türk Lirası maliyetle tamamlanan proje çerçevesinde hazır giyim sektörüne yönelik olarak inşa edildiğini söyledi. Tekstil firması ile 200 kişilik istihdam sağlamaları şartıyla sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Vali Ayhan, “Birecik'teki 200 kardeşimiz için yeni bir iş imkanı doğmuş olacak. Yani 200 ailemizin daha evindeki çorbaya tuzumuzu katmış olacağız. Özellikle yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinden sonra şehrimizdeki üretim çarkını döndürecek böylesi adımlar şehrimiz adına güzel gelişmelerdir diyebilirim. Bugün imzalayacağımız bu protokolün Şanlıurfa'mıza, Birecik'imize, firmamıza ve 200 kardeşimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

"Birecik'imize hayırlı olsun"

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da ilçede deprem sonrası özellikle istihdama yönelik yatırımlar için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “İstihdama yönelik projelerimizden birisi olan 200 kişiye ekmek kapısı olacak tekstil fabrikamızı tamamlanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrikamız için imzalarımızı attığımız bu protokolün Birecik'imize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve tekstil firması sahibi Ergün Coşkun'un protokol imzalamasıyla fabrikanın tahsisi gerçekleştirildi.