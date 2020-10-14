Birecik'te asayiş uygulaması

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri, işlek cadde ve meydanlarda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 28 araç kontrol edilirken 587 kişinin ise GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı. Şehrin en işlek cadde ve meydanlarında yapılan uygulamada 28 araç kontrol edilirken 587 kişinin ise GBT sorgusu gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun'un da bizzat takip ettiği uygulamalarda ilçe genelince huzur ve güvenliğin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığı belirtildi.