İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birecik'te bir okul geçici PTT Şubesi oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüs nedeniyle PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Korona virüs nedeniyle PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Korona virüsü tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu. Meydan Mahallesindeki Hükumet Konağının yanında bulunan Sadettin ve Feyhan Karaata İlk ve Ortaokulunda kurulan vezneler sayesinde ilçe PTT Şubesindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.