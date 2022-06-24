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Birecik'te çelik hasırlı beton yol uygulaması

Şanlıurfa genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik ilçesinde uzun ömürlü çelik hasırlı beton yol uygulamasına başladı.


Şanlıurfalıları daha rahat ve konforlu yol ağı ile buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, stabilize, sathi kaplama ve sıcak asfalt bakım onarım çalışmalarının yanı sıra beton yol uygulamasını sürdürüyor. Ekipler, Birecik ilçesinde 30 mahalleyi birbirine bağlayan D400 - Bozdere - Güzelyurt - Güvenir- Göktepe - Eşmeler SüleymanŞah güzergahındaki beton yol yapım çalışmasını sürdürüyor. Birecik ilçesi Güzelyurt güzergâhında hummalı bir çalışma başlatan ekipler çelik hasırlı, uzun ömürlü ve dayanıklı olan beton yol uygulamasını devam ettiriyor. Kendi öz kaynakları ve personelleriyle yaz mevsiminde kent genelinde yol çalışması başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu uygulama ile büyük tasarruf sağlıyor. Beton döküm işlemi öncesi titizlikte alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların takdirini topluyor.


Bozdere Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, beton yol çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

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