Birecik'te kırsal mahalleler modern görünüme kavuşuyor

Merkez mahallelerde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak sloganıyla çalışmalarını yürüten Birecik Belediyesi, bu çerçevede kırsal mahalleleri tek tek modern görünüme kavuşturuyor. Birecik Belediyesine bağlı kırsal hizmetler ekipleri, 2022 hedefini aştı. Kırsaldaki Tüten Mahallesinde 8 bin, Çoğan Mahallesinde 27 bin 500, Yukarı Karabaş Mahallesinde 6 bin ve Güzelyurt Mahallesinde 20 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Bu 4 kırsal mahallede hummalı bir şekilde devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Birecik Belediyesi rekor kırdı

Bu arada Birecik Belediyesi, son iki yılda 23 kırsal mahallede kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 350 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi ve bu Birecik tarihinde rekor bir sayı olarak kayıtlara geçti.

Hizmet kervanımız devam edecek

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, seçim döneminde verdikleri vaatleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerimize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son olarak 4 mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlattık, yapılan bu çalışmalarla mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşuyor" dedi.

Başkan Mirkelam, belediyenin imkanlarını ve bulacakları yeni kaynaklarla hizmet kervanına yeni kırsal mahalleri ekleyeceklerini söyledi.

Çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin ise, “Belediye güzel işler yapıyor. Yapılan çalışma sayesinde mahallemiz çamurdan kurtuldu. Bu hizmet mahalle sakinlerini de çok sevindirdi. Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.