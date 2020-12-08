Birecik'te Montessori Eğitim Sistemi hayata geçiriliyor

Projeyle birlikte 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için özel sınıf ve eğitim tesisi oluşturuldu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 3 ve 6 yaş arası Montessori stem uygulamaları eğitimi projesi Birecik Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile tamamlandı. Montessori eğitimini alan öğretmenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Enver Nebihe Karaata Kültür merkezindeki törene Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, Gül Mirkelam Anaokulu Müdürü Fatma Karakurt, Birecik Belediyesi Kültür Müdürü Leyla Güzel katıldı. Programda Montessori sitem sertifikaları katılımcı öğretmenlere takdim edildi. Sertifika töreninde konuşan Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, Geleceğin teminatı olan çocuklar için hazırlanan Montessori eğitim tesisinin önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Temel olarak çocuğun bireysel beceri ve ilgi alanlarını öne çıkarmayı amaçlayan ve bu doğrultuda hayatı öğrenmesini sağlayan Montessori Eğitim Felsefesinin anlatıldığı seminerler önemli. Montessori felsefesinin anlatıldığı seminerlerin bundan sonra da devam etmesinden yanayım. Bu programı organize eden, emek harcayan Birecik Belediyesi Kültür Müdürü Proje Sorumlusu Leyla Güzel'e, Gül Mirkelam Anaokulu Müdürü Fatma Karakurt hocamıza, çocuklarımız için etkin bir eğitim ortamı oluşturan, eğiticilere, eğitim atölyesi imkanı sunan ve ilçemize çok önemli bir eğitim imkanı sağlayan Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam ve eşi Nurten Mirkelam'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gül Mirkelam Anaokulu Müdürü Fatma Karakurt ise Montessori eğitim sertifikası dağıtım töreninde yaptığı kısa konuşmada, “Proje kapsamında ilçemiz Enver Nebiye Kültür Merkezi'nde Montessori ve stem atölyesi ve bahçesi oluşturuldu. Oluşturulan okul öncesi Montessori ve stem sınıfımız ilçemizin hizmetine sunulmak üzere hazırlandı. İnşallah pandemi sürecinin normale dönmesi ile birlikte çocuklarımıza kapılarımızı açacağız. Montessori metodu, son derece kişiselleştirilmiş ve kendi tercihlerini yapmasına izin veren oyun ve aktiviteler ile çocuğun kendisini keşfetmesini sağlamaktadır. Bu metod, rekabet ve klasik sınıf yapısının yerine özel olarak dizayn edilmiş, materyaller ve işbirliğinin var olduğu bir yaşam alanı olarak dizayn edilmiş sınıflarda disiplinler arası sisteme önem vermektedir. Çocukların kendi hatalarını kontrol etmede sorumluluk almaları ve dışarıdan yardıma ihtiyaç duymamalarıdır. Bu yöntem ile çocuklar teorik olarak hatalarından öğrenmekte ve doğruyu yanlışı bireysel olarak keşfedebilmelerini sağlamaktadır. Bizler bu amaçla bu projede yer aldık. Bizlere bugüne kadar her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam'a ve eşleri Nurten Mirkelam'a şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.