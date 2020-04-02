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Birecik'te polis vatandaşlara yardımcı oluyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için her türlü yardımda bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için her türlü yardımda bulunuyor.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde korona virüs tedbirleri polisin özverili çalışması sayesinde sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Polis ekipleri, PTT şubesi önüne gelerek sosyal destek yardımı olan bin lirayı almaya çalışan vatandaşlara aralarına mesafe koymaları uyarısında bulunuyor. Demir bariyerlerle koridor oluşturan polis ekipleri, ATM'de işlem yapamayan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Vatandaşlar ise polisin kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

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