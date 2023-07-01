İhlas Haber Ajansı

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Birecik'te serinlemek için suya giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren yabancı uyruklu 2 kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren yabancı uyruklu 2 kişi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Fırat Nehri kıyısına gelen yabancı uyruklu gençler, serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa (16) suda kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, şahısların cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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